2019-04-09T10:50:09+03:00
Дом. Семья

В Мурманске зоозащитники борются за жизнь кота с отмороженными ушками

А еще у Рохо проблемы с носом, глазами и зубами
Елена МОЛОДЦОВА
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Невооруженным глазом видно, что на улице рыжему коту грозила неминуемая гибель. Фото: Юлия РекалоНевооруженным глазом видно, что на улице рыжему коту грозила неминуемая гибель. Фото: Юлия Рекало
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Мы в ответе за тех, кого приручили. Правда, это правило работает далеко не всегда. Вот и истощенного и в крайне запущенном состоянии рыжего кота в столице Заполярья приходится спасать зоозащитникам, а ведь вполне вероятно, что не так давно у него были хозяева.

- Рохо – так мы окрестили своего нового подопечного – мы нашли в начале марта в одном из подъездов дома на проспекте Кольском в ужасном состоянии. Несколько дней ему пришлось провести в стационаре. Кстати, там и определил его возраст – 10 лет. Судя по всему, Рохо подхватил какую-то вирусную инфекцию, а пребывание на улице явно не улучшило его самочувствие – уши отморожены, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Конечно, сейчас спустя месяц даже по внешнему виду бедняги видно, что лечение помогает, но нос и глазки еще текут, а оставшиеся зубы предстоит почистить от зубного камня. Впереди Рохо ждет кастрация. Но самое главное, что беспощадная улица ему больше не грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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