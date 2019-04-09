Андрей Чибис по поручению Владимира Путина поздравил мурманчанку с 95-летием

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-09T10:14:18+03:00

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В столице Заполярья чествовали необычного юбилера. Даже трудно сказать, что удивляет больше. Впечатляющий возраст именинницы, или высокий статус тех лиц, которые приняли участие в ее судьбе. Жительница Мурманска, 95-летняя Нина Соколова, получила подарки от Владимира Путина в свой юбилейный день. А доставил их лично врио губернатора Заполярья Андрей Чибис.

- Глава Мурманской области передал имениннице письмо из Кремля, букет цветов и подарки от главы государства. А также поблагодарил женщину за вклад в Великую Победу и нелегкий труд фельдшера - в медицине именинница проработала около 40 лет, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

К нам на Кольский север бабушка приехала со своей семьей относительно недавно, в 2018 году. Большая часть жизненного пути юбилярши пройдена в Челябинской области. Заполярье производит приятное впечатление на Нину Соколову. Пожилая женщина даже написала ряд стихотворений о новом для нее регионе. Не исключено, что книжка с ее сочинениями выйдет уже в ближайшее время.

Андрей Чибис поддержал идею и пообещал лично организовать публикацию сборника. Кстати, в последнее время Нина Григорьевна уделяет много времени своему литературному творчеству. В том числе, выпускает стихи и прозу для самых маленьких.

ИСТОЧНИК KP.RU