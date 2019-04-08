2019-04-08T17:59:01+03:00
Общество

«Почта России» перестала принимать платежи за капремонт в Мурманской области

Мера временная и вызвана техническими работами по изменению формата обмена данными
Анна СТЕПАНОВА
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«Почта России» выступает платежным агентом у Фонда капитального ремонта.«Почта России» выступает платежным агентом у Фонда капитального ремонта.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Два дня, начиная с 6 апреля, мурманский филиал «Почты России» не принимает платежи за капремонт. Северяне стали активно возмущаться в соцсетях только сегодня, оно и понятно – понедельник, начало новой рабочей недели. Как сообщили «КП» в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принимать взносы у почты нет возможности из-за технических работ по изменению формата обмена данными.

– По информации руководства «Почты России» прием платежей на уплату взносов за капитальный ремонт возобновится 9 апреля. Дополнительно информируем население, что оплатить взносы без комиссии можно в отделениях «Почта банка», – уточнили в пресс-службе.

Получается, что мера временная и мурманчанам не стоит волноваться. Отметим также, оплатить можно и через Сбербанк, но он берет комиссию за предоставление данной услуги. Так, оплата в отделениях обойдется дороже на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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