В Мурманской области похитители электричества заплатили 32 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-08T17:49:25+03:00

Шустрые «халявщики» подключались к чужим проводам более тысячи раз - такие данные приводит «Колэнерго» по итогам годового мониторинга

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«Все вокруг советское - все вокруг мое». Похоже, некоторые северяне сделали это правило своим жизненным девизом. В Мурманской области все чаще находят нелегальные подключения к высоковольтным линиям.

За примерами далеко ходить не надо. Вы наверняка не раз замечали на улице сомнительные торговые ларьки. Зачастую их владельцы нелегально набрасывают электрокабель на линию и получают старые-добрые «220 вольт» за наш с Вами счет. Точнее, за счет ресурсников, которые все равно спросят с нас в итоге.

С такими вот нелегальными подключениями борется в Мурманской области «Колэнерго». Причем, борется успешно - это заметно по недавнему отчету за минувший год.

- В 2018 году специалисты семи филиалов «МРСК Северо-Запада» выявили 1 163 случая незаконного подключения к сетям. За потребление 8,6 миллионов киловатт-часов без договора с энергетиками, нарушителям пришлось заплатить 32 миллиона рублей, - извещает пресс-служба «Колэнерго».

А еще энергетики напоминают всем любителям воровать электричество, что это опасно для здоровья. И не только финансового! Каждый такой «наброс» провода на высоковольтную линию грозит коротким замыканием. В лучшем случае целый квартал останется без света. В худшем - похититель тока рискует получить тяжелейшие ожоги, да еще и спровоцировать пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU