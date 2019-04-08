После обращения саами в ООН в правительстве Мурманской области решили пересмотреть охотугодья

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-08T18:00:09+03:00

Саами против создания охотугодий в Ловозерском районе: на этой земле они видят пастбища для оленей. Фото: Александр ГЛУЗ

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Проверку проводит природоохранная прокуратура, вопрос рассматривали в облдуме, проходили встречи с региональным минприроды - и все это из-за 72 715,66 га в Ловозерском районе. Их по аукциону отдали Белгородскому клубу как охотугодья.

Саами взбунтовались и даже обратились в ООН с просьбой разобраться в ситуации. И на прошлой неделе прошло сразу две встречи по поводу охотугодий. Сначала в минприроды с Саамским собранием Самь Соббар, а затем в Ловозере с представителями нового арендатора участка - Белгородского охотничьего клуба.

Требование у коренного малочисленного народа одно - не создавать охотугодья. Причем не только на обозначенном участке, но и в целом в Ловозерском районе. Министерство готово прислушаться к мнению, а отказаться от итогов аукциона - нет. Только если к этому решению не склонят в правительстве региона. Там проблему обсудят сегодня.

В данный момент чиновники больше склоняются к решению, чтобы дать клубу поработать на земле под общественным контролем.

- Исходя из имеющейся у меня информации, объем инвестиций по данной сделке не закреплен, а арендная плата призрачно минимальна. Мы не можем разбазаривать нашу территорию, - прокомментировал ситуацию врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - У меня пока нет однозначной позиции по этому вопросу. Мы его еще обсудим и с коллегами, и с саами. Но пока эта сделка вызывает, мягко говоря, серьезные сомнения.

Он подчеркнул, впредь все сделки по долгосрочной аренде должны проходить под контролем правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU