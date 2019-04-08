Учитель информатики из Кандалакши победила в «Экоклассе»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-08T17:18:41+03:00

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Пусть Кольская земля станет чище! Об этом мечтает, наверное, каждый житель нашего региона. Вот только мусор по прежнему «украшает» улицы городов и поселков Мурманской области. Хотя северяне стали относиться щепетильнее к этому вопросу, все-таки экологическое просвещение - важнейшая миссия. В Заполярье, к счастью, есть люди, которые это понимают.

Жительница Кандалакши Анастасия Хайрулина победила в преподавательском конкурсе «Экокласс». Северянка показала лучший результат в регионе. И, как она сама признается, хотела бы в следующем году продолжить соревнования уже на федеральном уровне. А пока Анастасия Владиславовна поделилась впечатлениями о первом этапе.

- Выглядело это так: мы открывали сайт «Экокласс», выбирали тему экологического просвещение и проводили по ней урок. Например, у нас были такие темы: «Чистая вода», «Сохраняем лес». Особенно детям понравилась идея переработки мусора: «Чистый город начинается с тебя», - объяснила «КП» преподаватель информатики кандалакшской школы №10 Анастасия Хайрулина. - За каждый проект, в котором участвовали ребята, начислялись баллы. Благодаря этому и удалось победить.

Конкурс проводит некоммерческая организация. Так что никаких призов для победителя, увы, не предусмотрено. Будем надеяться, что на федеральном уровне организаторы все же приготовят подарок для лидера. Такой труд заслуживает вознаграждения!

ИСТОЧНИК KP.RU