2019-04-08T16:43:14+03:00
Общество

Немецкая фирма хочет отобрать бизнес у уроженца Кандалакши из-за трех букв в названии

Зарубежный бренд оказался созвучен питерскому
Мария ПАШЕНКОВА
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Семейный бизнес Леонида Романчука хотят закрыть из-за схожести с названием немецкого бренда.Семейный бизнес Леонида Романчука хотят закрыть из-за схожести с названием немецкого бренда.
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- Мы столкнулись с тем, что крупная немецкая компания Laverana с более чем 30-летней историей, известная под брендом Lavera, называет нашу продукцию контрафактной и хочет забрать у нас имя и право на существование, - пишет уроженец Кандалакши, а теперь житель Санкт-Петербурга Леонид Романчук.

Он создал петицию, которая стала его надеждой сохранить бизнес. Свой бренд натуральной косметики он с женой придумал после рождения ребенка. Все шло непросто, но успешно. Пока немецкая фирма не обратила внимание на схожесть своего название с питерской фирмой: Laverana и Levrana. Иностранцы решили, что россияне делают контрафакт. И теперь добиваются закрытия бренда, хотя семья и не думала кого-то копировать.

- Все принципы сформировались у меня с детства, по-другому я просто не умею жить. Я вырос в Заполярье, в скромном городке Кандалакша, где к природе отношение особое, трепетное. Каждая ягодка, лесная поросль - все это дар, который нужно принимать с огромным уважением и благодарностью. Этому меня учили с малых лет, словом и примером, со сказаниями и легендами саамского народа. Из этого сложилось и принципы, и название моей компании. Каждый продукт Levrana - гармония всего, что дает нам природа. С северно-саамского «леввь» означает «земля», «ранн» - одеяло. Levrana - это природное богатство, ее сила и ее защита.

Петицию хотят направить в Федеральный институт промышленной собственности и в Роспатент. Сейчас ее подписало уже 10,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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