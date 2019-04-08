2019-04-08T15:59:59+03:00
Политика

Супругу Андрея Чибиса саами Мурманской области пригласили изучать их родной язык

А еще Евгения Чибис, как и обещала, приехала вслед за мужем на Крайний Север
Елена МОЛОДЦОВА
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Из Москвы Андрей Чибис вернулся с супругой Евгенией. Фото: Из личного архива Андрея ЧибисаИз Москвы Андрей Чибис вернулся с супругой Евгенией. Фото: Из личного архива Андрея Чибиса
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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Андрей Чибис вернулся в Заполярье из своей первой московской командировки (в качестве врио губернатора Мурманской области) да ни один, а с супругой. Напомним, Евгения Чибис прокомментировала назначение мужа на высокую должность в своем Facebook тепло, но крайне лаконично, пообещав поддерживать его во всем.

Сам же Андрей Владимирович в свой первый день заявил журналистам, что руководить регионом из Первопрестольной не честно и что он намерен вместе с семьей переехать на Крайний Север. Сказано – сделано! И вот вечером 7 апреля во все аккаунтах врио главы региона появился пост о том, что домой, а именно так с некоторых пор Андрей Чибис называет Мурманскую область, он вернулся с супругой. Северяне не замедлили тепло поприветствовать первую леди Заполярья и даже сделали крайне интересное предложение.

- Приветствуем на саамской земле! Знаем, что супруга увлекается изучением языков. Приглашаем к изучению саамского, - прокомментировал пост в Facebook Андрей Данилов, саамский активист.

Пока ответа не последовало. Зато поддержка Евгении своего мужа видна, что называется, не вооруженным взглядом. Вслед за Андреем Чибисом она зарегистрировалась во «ВКонтакте». Правда, пока назвать ее активным пользователем трудно. Из групп, которыми она интересуется, только «Мурманск» и «Никель [Ni]».

ИСТОЧНИК KP.RU

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