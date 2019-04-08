2019-04-08T14:59:37+03:00
Происшествия

Сгоревший в Зеленоборском дом стал похожим на «памятник печной трубе»

После пожара в деревянном здании обнажилась отопительная система, которая и напомнила северянам знаменитую фотографию а также монумент
Иван ПЕТРОВ
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Теперь в поселке Зеленоборский тоже есть "памятник печной трубе", почти как в Мурманске. Но это не повод для радости... Фото: vk.com/kandaoneТеперь в поселке Зеленоборский тоже есть "памятник печной трубе", почти как в Мурманске. Но это не повод для радости... Фото: vk.com/kandaone
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Самый «раскрученный» архивный снимок из Мурманской области сделал Евгений Халдей. Было это в 1941 году. На фото - голые печные трубы до самого горизонта. Таким стал Мурманск после немецких бомбежек, когда деревянный дома сгорели подчистую. На основе снимка в 2017 году построили мурманский памятник печной трубе.

Своеобразная копия этого монумента появилась недавно под Кандалакшей. Но это уже совсем не повод для радости! В поселке Зеленоборский 7 апреля сгорел старый деревянный дом.

Из всего 2-этажного здания уцелели только каменные трубы. Причем, они так эффектно смотрелись на фоне задымленного неба, что местные жители вспомнили знаменитый монумент и фото Евгения Халдея. Подробности по поводу пожара нам сообщили спасатели.

- Сообщение о возгорании поступило в 15:18. Дом нежилой, отопление и освещение отключено. В ходе пожара обрушились чердачные перекрытия, кровля, внутренние конструкции. Дом выгорел по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К слову, заброшенные деревяшки горят в Мурманской области практически каждый день. Злые языки поговаривают, что их попросту поджигают, чтобы не тратиться на снос.

Впрочем, найти подтверждение для этой мрачной «теории заговора» до сих пор не удалось. Скорее всего, дома загораются банально по вине бродяг или подростков, которые разводят огонь внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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