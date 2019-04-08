В Мурманске полицейские помогли маме, потерявшей трех детей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-08T16:54:44+03:00

Девочки, самой младшей из которых всего три года, хотели покататься на горке и ушли слишком далеко

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Сложно представить эмоции мамы, которая потеряла ребенка. В Мурманске же женщина испытала чувства в разы сильнее: она не смогла найти сразу трех своих детей.

Эта история случилась на выходных. Семья отдыхала в одном из кафе. Дети в какой-то момент заскучали и стали проситься на улицу, чтобы покататься на горке, что стояла неподалеку. Мама отпустила их с условием, что те выйдут на крыльцо кафе и подождут взрослых. Но девочки, младшей из которых всего три года, а старшей - семь, решили по-своему. И когда их родные вышли на улицу, то не нашли детей.

- Мы в составе четырех человек, все не местные, включая маму, полчаса бегали по всей округе и пытались найти девочек. Когда паника стала проходить, поняли, что без помощи полиции нам не обойтись, города никто из нас не знал. Женщина-дежурный сквозь слезы матери выяснила все обстоятельства, записала приметы детей и направила полицейских ППС, - рассказала одна из родственниц детей в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".

Помогать семье вызвались сотрудники Роман Шалунов и Александр Туманов. Они решили, что дети не могли далеко уйти. И решили изучить площадки в округе. Поэтому пошли от одной к другой, по дороге спрашивая прохожих.

- Одна их прохожих рассказала полицейским, что видела несовершеннолетних и указала направление, в котором двигались дети. На счастье сотрудников полиции и мамы "потеряшки" были обнаружены недалеко от сквера в центре города и переданы родителям, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Родные детей горячо благодарили полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU