2019-04-08T14:42:52+03:00
Происшествия

В Хибинах с горы упал альпинист из Санкт-Петербурга

Мужчину доставили сначала на турбазу, а затем передали "скорой помощи"
Мария ПАШЕНКОВА
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Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали в больницу Кировска.Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали в больницу Кировска.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Мурманской области, несмотря на потепление, продолжает сезон катания на лыжах, сноубордах и альпинизма. И работы у спасателей меньше не становится.

Как стало известно "КП", 8 апреля в 12.25 в Хибинах спасали мужчину. 36-летний альпинист из Санкт-Петербурга сорвался со скалы в районе горы Тахтарвумчорр.

- Он был в составе группы из шести человек на северо-западном гребне. После падения мужчину осмотрел врач, который был с туристами. Своими силами они доставили пострадавшего на турбазу. Сообщение о ЧП поступило по системе 112, - рассказали "КП" в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На турбазе центра детского творчества "Хибины" альпиниста передали бригаде скорой медицинской помощи. А уже та отвезла его в Апатитско-Кировскую ЦГБ. Турист родился в рубашке: после падения у него диагностировали перелом пальца и рваную рану лица.

Напомним, в конце марта с перевала в Хибинах увезли 15-летнего туриста, который приехал в Мурманскую область в составе туристической группы из Москвы. Подросток повредил голеностопный сустав. Неделей ранее с горы Кукисвумчорр спасали мужчину, который сломал ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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