69-летняя мурманчанка после резкого торможения маршрутки попала в реанимацию

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-08T14:03:21+03:00

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Беда пришла в дом мурманчанки Елены Левашовой. Ее 69-летняя мама сейчас находится в реанимации, а все из-за поездки в маршрутки.

5 апреля женщина ехала на автобусе №6Т от улицы Капитана Орликовой.

- По предварительной версии, около 11.25 водитель резко затормозил перед светофором в районе дома №51 на проспекте Кольский [в районе магазина "Рекома"]. Из-за чего женщина упала и получила травмы. Информацию об этом передали сотрудники медучреждения, куда она была госпитализирована. Сейчас проводится проверка, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Семья пострадавшей ищет тех, кто мог бы рассказать, как именно произошло падение.

- Мама в тяжелом состоянии, сейчас разговаривать не может. Два дня я была как в прострации, а сейчас пытаюсь узнать хоть что-то, - рассказала нам Елена Левашова.

Если вы были свидетелем падения женщины, то свяжитесь с ее семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU