69-летняя мурманчанка после резкого торможения маршрутки попала в реанимацию
Беда пришла в дом мурманчанки Елены Левашовой. Ее 69-летняя мама сейчас находится в реанимации, а все из-за поездки в маршрутки.
5 апреля женщина ехала на автобусе №6Т от улицы Капитана Орликовой.
- По предварительной версии, около 11.25 водитель резко затормозил перед светофором в районе дома №51 на проспекте Кольский [в районе магазина "Рекома"]. Из-за чего женщина упала и получила травмы. Информацию об этом передали сотрудники медучреждения, куда она была госпитализирована. Сейчас проводится проверка, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Семья пострадавшей ищет тех, кто мог бы рассказать, как именно произошло падение.
- Мама в тяжелом состоянии, сейчас разговаривать не может. Два дня я была как в прострации, а сейчас пытаюсь узнать хоть что-то, - рассказала нам Елена Левашова.
Если вы были свидетелем падения женщины, то свяжитесь с ее семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU