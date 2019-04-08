В Научке выбрали лучших юных чтецов Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-08T13:42:17+03:00

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз, участие в нем принимают ученики 5-11 классов. Фото: «Живая классика».

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В Мурманской областной научной библиотеке 2 апреля состоялся региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Свои навыки перед жюри продемонстрировал 51 участник, и все они - победители муниципальных отборов конкурса, ставшие лучшими на классных и школьных этапах. Во время выступления ребята представили свое прочтение выбранного отрывка.

– Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Бредбери. В подростковой литературе много книг, которые еще предстоит прочитать нашим участникам.

Высшую оценку судей получили те, кто смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей: 6-классник Антон Новолоцкий из Мурманского международного лицея выступивший с произведением «Бабушкина чернобурка» Татьяны Рик, а также его старшие товарищи – 11-классница Алёна Кравченко из мурманской гимназии №8 и 10-классница Кристина Машакова из СОШ № 2 Кандалакшского района. Алена прочла «Маня мечтает» Аркадия Аверченко, а Кристина «Улыбку» Рея Брэдбери.

Теперь победителей ждет майская поездка в Артек, где они продолжат соревнования на всероссийском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU