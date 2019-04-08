Слишком рано: На юге Мурманской области нашли краснокнижную гадюку
Весна уже подвигает зиму. В столице Заполярья, например, уже можно увидеть первые солнышки мать-и-мачехи, а на юге региона фауна проснулась раньше флоры. Так, в группе "Мурманск Live" неизвестный автор поделился снимком гадюки на снегу.
- С появлением первых лучей солнца проснулись и змеи... Замечено на юге области. Несколько минут была без движения, подойти ближе не решились, - пишет северянка.
В Мурманской области водится только один вид змей - гадюка обыкновенная. Причем она занесена в Красную книгу региона со статусом "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".
- Зимуют гадюки небольшими группами или в одиночку. Для зимовки они используют поверхностные грунтовые слои, - говорится в Красной книге. - Зимой толщина снежного покрова неодинакова, весной оттаивание верхнего слоя грунта идет неравномерно, поэтому в одном и том же районе гадюки выходят из убежищ в разные сроки.
В Кандалакшском заповеднике такому раннему появлению гадюки весной удивились.
- Самая ранняя встреча, которая зарегистрирована в наших архивах, состоялась в 60-х годах 28 апреля. Сейчас погода, конечно, стоит теплая, но не настолько, чтобы змея уже проснулась. Это не характерно, что наводит на мысль - ее могли выкинуть хозяева, которые когда-то забрали змею из дикой природы, - рассказала "КП" заместитель директора по научной работе Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева.
Сейчас его сотрудники ищут автора фото, чтобы узнать подробности встречи с гадюкой. Они важны для составления второго издания Красной книги.
ИСТОЧНИК KP.RU