Слишком рано: На юге Мурманской области нашли краснокнижную гадюку

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-08T12:19:04+03:00

Гадюку заметили на снегу. Она не шевелилась - все-таки на улице еще слишком холодно. Фото: vk.com/mlive51

Ученые считают, что змея оказалась на снегу не из-за тепла, а по вине человека

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Весна уже подвигает зиму. В столице Заполярья, например, уже можно увидеть первые солнышки мать-и-мачехи, а на юге региона фауна проснулась раньше флоры. Так, в группе "Мурманск Live" неизвестный автор поделился снимком гадюки на снегу.

- С появлением первых лучей солнца проснулись и змеи... Замечено на юге области. Несколько минут была без движения, подойти ближе не решились, - пишет северянка.

В Мурманской области водится только один вид змей - гадюка обыкновенная. Причем она занесена в Красную книгу региона со статусом "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".

- Зимуют гадюки небольшими группами или в одиночку. Для зимовки они используют поверхностные грунтовые слои, - говорится в Красной книге. - Зимой толщина снежного покрова неодинакова, весной оттаивание верхнего слоя грунта идет неравномерно, поэтому в одном и том же районе гадюки выходят из убежищ в разные сроки.

В Кандалакшском заповеднике такому раннему появлению гадюки весной удивились.

- Самая ранняя встреча, которая зарегистрирована в наших архивах, состоялась в 60-х годах 28 апреля. Сейчас погода, конечно, стоит теплая, но не настолько, чтобы змея уже проснулась. Это не характерно, что наводит на мысль - ее могли выкинуть хозяева, которые когда-то забрали змею из дикой природы, - рассказала "КП" заместитель директора по научной работе Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева.

Сейчас его сотрудники ищут автора фото, чтобы узнать подробности встречи с гадюкой. Они важны для составления второго издания Красной книги.

ИСТОЧНИК KP.RU