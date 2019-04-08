"А вдруг поезд сойдет": в Мурманске обнаружили рельсы с выбоиной

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-08T11:39:02+03:00

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- Интересно, а вот такие рельсы могут привести к сходу поезда? Почему железнодорожники за этим не следят? Или по старому принципу: пока ничего не случилось, то все нормально? - волнуется анонимный автор поста в группе "Мурманск LIVE".

Речь идет о части рельсов рядом с подвесным мостом в Молочном, где внимательные прохожие увидели выбоину. К панике подключились и другие северяне: "Если сапсан поедет то да, приведет, а обычный поезд просто стукнет на этом стыке", "недолго осталось ждать очередной катастрофы. Последний сход "товарняка", похоже, ничему не научил...".

Словом, нагнетали пользователи группы как могли.

"КП" связалась с представителями мурманского направления, чтобы узнать, что же на самом деле случилось с рельсами. Оказалось, что фотография уже недели четыре гуляет по просторам "ВКонтакте".

- Данное повреждение не является критичным, также как нет угрозы для движения поездов, - рассказал пресс-секретарь мурманского отделения Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Более того, данный участок подлежит плановой замене во время летнего путевого ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU