2019-04-08T11:04:30+03:00
Происшествия

В Мурманске охранники магазина вшестером скрутили дебошира

Мужчина попал под статью за мелкое хулиганство [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Дебошира в магазине задержали и доставили в отделение полиции [снимок носит иллюстративный характер].Дебошира в магазине задержали и доставили в отделение полиции [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свидетелями неприятной сцены стали покупатели одного из сетевых магазинов на улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Здесь субботним днем произошла потасовка между покупателем и охранниками.

- Он одного охранника ударил по лицу и начал прыгать на второго, - рассказал один из очевидцев случившегося Иван Орлов в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".

Чтобы утихомирить мужчину, который со слов свидетелей был нетрезв, потребовалось шесть сотрудников магазина. Когда он понял, что ему уже не вырваться, то стал просить, чтобы его отпустили, потому что он "честно не будет больше".

- Вызов поступил около 15.00. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции №3. Там на него составили протокол за мелкое хулиганство, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

При этом посмотревшие видео задержания охранниками мужчины разделились на два лагеря. Одни одобрили действия сотрудников магазина, другие сочли их чрезмерными.

В мурманском магазине вшестером скрутили дебошира.Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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