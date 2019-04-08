2019-04-08T10:43:21+03:00
Происшествия

Беглый житель Мурманска попался, когда ему оставалось всего 4 года по сроку давности

Наркомана задержали в другом регионе и сурово наказали - мужчина отсидит столько же, сколько уклонялся от судебной системы
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Заполярье не редки случаи, когда преступника ловят спустя 10-15 лет после того, как тот преступил закон. В таком случае подсудимый, наверное, особенно сильно огорчается. Еще бы - несколько лет осталось до завершения срока давности, и вот «не свезло».

Так и получилось в случае с жителем Мурманска. Совсем недавно мужчину выследили в другом регионе. Еще 6 лет назад северянина объявляли в федеральный розыск, но лишь теперь нашли. Пикантность ситуации в том, что если бы мурманчанину удалось залечь на дно еще на 4 года, он бы вышел сухим из воды. Просто потому, что истек бы срок давности по инкриминируемому преступлению. Кстати, сделал мужчина вот что...

- В январе 2013 года обвиняемый приобрел для личного употребления наркотическое средство, а также психотропное вещество, которое хранил при себе до задержания сотрудниками полиции. В ходе рассмотрения судом в 2013 году уголовного дела подсудимый скрылся, - извещает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.

Теперь, спустя долгое время, Фемида все-таки вынесла свой вердикт. Причем весьма суровый: ближайшие 6 лет наркоман проведет в колонии строгого режима. Как раз столько времени, сколько длился его побег.

Изначально, в 2013 году, мурманчанина судили за хранение наркотиков в особо крупном размере. Срок давности по данной статье как раз-таки и составляет 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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