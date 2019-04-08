2019-04-08T10:12:34+03:00
Общество

Мурманская лицеистка вошла в состав национальной сборной для соревнований молодых ученых Евросоюз

Ольга Яроцкая представит исследование для коррекции осанки и определения плоскостопия у подростков
Мария ПАШЕНКОВА
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Ольга Яроцкая вошла в состав национальной сборной юных ученых.Ольга Яроцкая вошла в состав национальной сборной юных ученых.
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Настоящая беда школьников (и головная боль их мам и бабушек!) это плохая осанки и плоскостопие. Считай, у каждого второго ребенка есть эти проблемы.

Лицеистка из Мурманска Ольга Яроцкая, несмотря на юный возраст, решила заняться этой проблемой. Девушка уже имеет богатый опыт участия в разных научно-технических конференциях, например, в "Шаге будущего". А теперь поднялась на ступень выше: она вошла в состав национальной сборной, которая в сентябре поедет на соревнования молодых ученых Евросоюза, которые пройдут в Софии. Там мурманчанка из академического представит разработку "Яркость" – программно-аппаратный комплекс коррекции осанки и определения плоскостопия у подростков.

Над аппаратом Ольга работает не первый год. В 2018-м лицеистка защищала свою работу на русском и английском языках на Российской молодежной научной и инженерной выставке. И получила диплом I степени в номинации "Лучшая презентация научно-исследовательской работы на английском языке". Ранее она занималась аналоговыми вычислительными машинами. Девушка также занимается в "Лапландии".

Как рассказали "КП" в Мурманском академическом лицее, научным руководителем Ольги является ее старший брат Сергей Яроцкий, студент МГТУ. А научным консультантом - студент МГТУ им. Баумана Григорий Ожегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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