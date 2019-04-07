Источник: Под Кировском на снегоходе разбился сотрудник спецслужб

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-07T20:37:08+03:00

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Вечером 7 апреля под Кировском случилась трагедия - во время катания на снегоходе разбился житель Мурманска. Информацию подтвердили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Его сотрудники уже выехали на место. О причинах случившегося станет известно позже. По предварительной информации, снегоход с мужчиной перевернулся, травмы оказались несовместимы с жизнью - северянин погиб на месте. Вместе с ним на месте были его друзья.

Как стало известно "КП" от своего источника, мужчина работал в спецслужб. У него осталось трое маленьких детей.

Приносим свои искренние слова соболезнования семье погибшего! И желаем сил перенести это горе.

Напомним, недавно у озера Нижнее Суоярви в Мурманской области спасли трех рыбаков, у которых сломались снегоходы. А в конце января житель Заполярья разбился на снегоходе в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU