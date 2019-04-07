В небе над Мурманской областью видели загадочные красивые огни

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-07T20:12:00+03:00

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Пусть на дворе весна, но это не повод не смотреть на небо. Там продолжает играть северное сияние, а также иногда можно увидеть загадочные вещи. Например, "черную дыру" или облако в духе Сальвадора Дали.

А минувшей ночью на небе полыхали загадочные огни. Впрочем, версию с НЛО можно сразу откинуть. Яркие разноцветные вспышки оказались... экспериментом норвежских ученых.

- Исследователи из Космического центр Андойя запустили две метеорологические ракеты в незначительную геомагнитную бурю. Ракеты были запущены в рамках миссии Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment, - рассказывает паблик "Погода в Мурманске". - Ее целью является измерение ветров и течений в ионосфере — электрически заряженном слое атмосферы Земли, где появляются полярные сияния. В ракетах использовались два химических индикатора: триметилалюминий и смесь барий/стронций. Эти смеси создают цветные облака, которые позволяют исследователям отслеживать поток нейтральных и заряженных частиц.

Эти канистры были отстрелены на высоте в 320 километров. Благодаря получившимся цветным облакам ученые отслеживали движение вертикальных и горизонтальных потоков частиц в ионосфере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/701713" frameborder="0"></iframe> Эксперимент норвежских ученых: разноцветные облака в небе.Автор: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=F0fQCCuoGfs

ИСТОЧНИК KP.RU