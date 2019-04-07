Весна в городе: в Мурманске расцвела первая мать-и-мачеха
Пусть небесная канцелярия периодически посыпает нас снегом, а ветер дует так, что идешь быстрее, чем хотелось бы. Все-таки весна в Мурманск пришла и календарная, и реальная.
Эти выходные порадовали горожан чистым голубым небом над головами и теплом. А особо внимательные мурманчане заметили под ногами весеннее чудо: на еще серо-коричневой прошлогодней траве видны желтые солнышки - первые цветки мать-и-мачехи. Пусть пока их мало, но еще пара дней тепла, и проталины станут совсем золотыми.
Обычно мать-и-мачеха появляется в Мурманске в конце апреля или даже в начале мая. В прошлом году, например, цветы рассмотрели лишь на третью неделю апреля, в 2017-м - еще на неделю позже. А в 2016-м - примерно в это время.
В понедельник, 8 апреля, синоптики обещают нам до +1 градуса и облачную погоду с небольшим снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU