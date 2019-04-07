Норвежскому креветколову Arctic Swan, обвиненному в вылове редкой рыбы, дали уйти из Мурманска
27 марта в Мурманск зашел норвежский траулер Arctic Swan. Правда, иностранные рыбаки были этому не рады.
Дело в том, что из задержали на промысле. Как пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по западному Арктическому району, в трюме креветколова была обнаружена неучтенная в промысловой документации и выловленная без соответствующего разрешения треска, морской окунь и белокорый палтус.
К слову, этот вид палтуса относится к вымирающим видам, поэтому ловить его разрешают очень осторожно. А с 20 декабря по 31 марта вводится мораторий на промысел.
Сейчас проходит проверка, случайно попал палтус в трал норвежцев, или это был злой умысел. Arctic Swan почти две недели простоял у причала Мурманского морского рыбного порта. И только сейчас смог уйти.
- Норвежский креветколов Arctic Swan, задержанный российскими пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства, сегодня ночью [c 6 на 7 апреля] покинул Мурманск, - рассказали в пресс-службе порта.
Информация о том, как накажут экипаж траулера, поступит позже.
ИСТОЧНИК KP.RU