Норвежскому креветколову Arctic Swan, обвиненному в вылове редкой рыбы, дали уйти из Мурманска

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-07T14:34:22+03:00

Arctic Swan с 27 марта стоял у причала рыбного порта в Мурманске. Фото: twitter.com/PressMMRP

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27 марта в Мурманск зашел норвежский траулер Arctic Swan. Правда, иностранные рыбаки были этому не рады.

Дело в том, что из задержали на промысле. Как пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по западному Арктическому району, в трюме креветколова была обнаружена неучтенная в промысловой документации и выловленная без соответствующего разрешения треска, морской окунь и белокорый палтус.

К слову, этот вид палтуса относится к вымирающим видам, поэтому ловить его разрешают очень осторожно. А с 20 декабря по 31 марта вводится мораторий на промысел.

Сейчас проходит проверка, случайно попал палтус в трал норвежцев, или это был злой умысел. Arctic Swan почти две недели простоял у причала Мурманского морского рыбного порта. И только сейчас смог уйти.

- Норвежский креветколов Arctic Swan, задержанный российскими пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства, сегодня ночью [c 6 на 7 апреля] покинул Мурманск, - рассказали в пресс-службе порта.

Информация о том, как накажут экипаж траулера, поступит позже.

ИСТОЧНИК KP.RU