2019-04-07T14:10:43+03:00
Общество

В Мурманске пропал 14-летний мальчик

Валерий Иванченко ушел из дома 6 апреля
Ника СВЕТЛОВА
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14-летний Валерий Иванченко пропал 6 апреля. Фото: "МурманСпас"14-летний Валерий Иванченко пропал 6 апреля. Фото: "МурманСпас"
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Даже нескольких часов отсутствия ребенка дома достаточно, чтобы начать его искать. Вот и 14-летний Валерий Иванченко вовремя не вернулся домой, поэтому сейчас его пытаются найти полиция и волонтеры отряда "МурманСпас".

Подросток ушел около 16.00 6 апреля из дома по адресу Верхнеростинское шоссе, 13. Где он сейчас - неизвестно.

Приметы: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, длинная челка, карие глаза.

Был одет в длинную черную парку, синие джинсы, бело-красно-фиолетовые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Валерия Иванченко, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-76-19 или в "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.

Напомним, что в Мурманской области также ищут 14-летнюю Милену Феофилактову. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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