2019-04-07T09:37:38+03:00
Происшествия

Мурманчанину не выплатили зарплату и он вышел на улицу с пистолетом

Первому встречному он приставил оружие ко лбу и потребовал денег
Ника СВЕТЛОВА
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Из-за двух тысяч рублей мужчина может сесть на 10 лет.Из-за двух тысяч рублей мужчина может сесть на 10 лет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 43-летним мурманчанином приключилась неприятная история - на работе задержали зарплату. С горя мужчина выпил, в его задурманенную голову пришла идея взять пневматический пистолет и пойти на дело.

В небольшом зеленом уголке улицы Аскольдовцев - его злоумышленник решил использовать как укрытие из-за деревьев - он увидел молодого мужчину. Приставил тому пистолет ко лбу и потребовал денег. Перепуганной жертве ничего не оставалось, как взять все свои наличные, а их было только 2 тысячи рублей, и положить в карман грабителю.

- С похищенными деньгами тот с места преступления скрылся. Ограбленный мужчина, несмотря на перенесенное потрясение, сумел описать полицейским приметы подозреваемого в разбое. Жителя Мурманска 1975 года рождения, ранее многократно судимого за кражи, задержали почти сразу после совершения преступления. Северянина доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина рассказал, что пневматический пистолет купил около года назад и всегда носил с собой якобы ради защиты.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Из-за двух тысяч рублей мурманчанин взят под стражу и может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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