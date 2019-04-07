Мурманчанину не выплатили зарплату и он вышел на улицу с пистолетом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-07T09:37:38+03:00

Из-за двух тысяч рублей мужчина может сесть на 10 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

С 43-летним мурманчанином приключилась неприятная история - на работе задержали зарплату. С горя мужчина выпил, в его задурманенную голову пришла идея взять пневматический пистолет и пойти на дело.

В небольшом зеленом уголке улицы Аскольдовцев - его злоумышленник решил использовать как укрытие из-за деревьев - он увидел молодого мужчину. Приставил тому пистолет ко лбу и потребовал денег. Перепуганной жертве ничего не оставалось, как взять все свои наличные, а их было только 2 тысячи рублей, и положить в карман грабителю.

- С похищенными деньгами тот с места преступления скрылся. Ограбленный мужчина, несмотря на перенесенное потрясение, сумел описать полицейским приметы подозреваемого в разбое. Жителя Мурманска 1975 года рождения, ранее многократно судимого за кражи, задержали почти сразу после совершения преступления. Северянина доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина рассказал, что пневматический пистолет купил около года назад и всегда носил с собой якобы ради защиты.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Из-за двух тысяч рублей мурманчанин взят под стражу и может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU