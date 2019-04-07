Мурманчанину не выплатили зарплату и он вышел на улицу с пистолетом
С 43-летним мурманчанином приключилась неприятная история - на работе задержали зарплату. С горя мужчина выпил, в его задурманенную голову пришла идея взять пневматический пистолет и пойти на дело.
В небольшом зеленом уголке улицы Аскольдовцев - его злоумышленник решил использовать как укрытие из-за деревьев - он увидел молодого мужчину. Приставил тому пистолет ко лбу и потребовал денег. Перепуганной жертве ничего не оставалось, как взять все свои наличные, а их было только 2 тысячи рублей, и положить в карман грабителю.
- С похищенными деньгами тот с места преступления скрылся. Ограбленный мужчина, несмотря на перенесенное потрясение, сумел описать полицейским приметы подозреваемого в разбое. Жителя Мурманска 1975 года рождения, ранее многократно судимого за кражи, задержали почти сразу после совершения преступления. Северянина доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Мужчина рассказал, что пневматический пистолет купил около года назад и всегда носил с собой якобы ради защиты.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Из-за двух тысяч рублей мурманчанин взят под стражу и может лишиться свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU