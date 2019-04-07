2019-04-07T09:19:33+03:00
Политика

Андрей Чибис рассказал подробности командировки в Москву

Врио губернатора Мурманской области запланировал ряд встреч в федеральном правительстве
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис перед отлетом в Москву успел пообщаться с пассажирами в аэропорту "Мурманск".Андрей Чибис перед отлетом в Москву успел пообщаться с пассажирами в аэропорту "Мурманск".Фото: Личная страница Вконтакте
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В эту пятницу врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис улетел в Москву. Напомним, в аэропорту "Мурманск" он успел пообщаться с простыми северянами.

Теперь же глава региона рассказал, зачем понадобилась командировка в Москву.

- Правительство в субботу провело семинар по нацпроектам, а за воскресенье нужно успеть провести целый ряд встреч, в первую очередь, с коллегами из федерального правительства. А послезавтра вечером - домой, в Мурманск, - написал Андрей Чибис у себя в "ВКонтакте".

Еще один пункт в списке дел - обсуждение проекта "Умный город", которым Андрей Владимирович плотно занимался до назначения в Мурманскую область. В пилотном режиме проект сейчас работает в Полярных Зорях. Но его планируют расширять и привлекать к нему новых партнеров.

А уже в понедельник должно состояться оперативное совещание в региональном правительстве, где могут представить нового министра здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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