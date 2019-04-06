Кировск вошел в ТОП-5 лучших мест для путешествий в эти выходные
Две недели назад, 23 марта, в Мурманске торжественно открылся юбилейный Праздник Севера. Ездовой спорт традиционно считается украшением Полярной Олимпиады, и чтобы посмотреть на состязания упряжек из 2-х, 4-х и 6-ти собак в Мурманскую область съезжаются поклонники со всей страны. Этап Кубка России, который проходит на стадионе «Горняк» в Кировске, стартует уже сегодня и продлится 2 дня.
Событие такого масштаба не осталось без внимания экспертов в туристической сфере. Аналитическое агентство ТурСтат поставило его на 4 место своего рейтинга тематических путешествий.
– ТОП-5 составлен по результатам анализа уникальности и популярности мероприятий апрельских выходных. Помимо Заполярья в него вошли: первое место - GrelkaFest в Шерегеше со своим спуском в карнавальных костюмах, второе место - полуфинал Кубка КХЛ в Санкт-Петербурге, третье - фестиваль сноуборда в Байкальске, – рассказали составители.
Сегодня зрителей ездовых соревнований в Кировске ждут мужской и женский спринт, нарта-спринт, показательные выступления среди юниоров.
Предварительные результаты спортсменов опубликую в группе Федерации ездового спорта Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU