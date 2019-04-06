2019-04-06T15:00:32+03:00
Туризм

Кировск вошел в ТОП-5 лучших мест для путешествий в эти выходные

В Мурманской области с 6 по 7 апреля пройдет этап Кубка России по ездовому спорту
Анна СТЕПАНОВА
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В Кировске пройдут соревнования лыжников с собаками и соревнования упряжек собак, а также катание на хаски и развлекательная программа для детей.В Кировске пройдут соревнования лыжников с собаками и соревнования упряжек собак, а также катание на хаски и развлекательная программа для детей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Две недели назад, 23 марта, в Мурманске торжественно открылся юбилейный Праздник Севера. Ездовой спорт традиционно считается украшением Полярной Олимпиады, и чтобы посмотреть на состязания упряжек из 2-х, 4-х и 6-ти собак в Мурманскую область съезжаются поклонники со всей страны. Этап Кубка России, который проходит на стадионе «Горняк» в Кировске, стартует уже сегодня и продлится 2 дня.

Событие такого масштаба не осталось без внимания экспертов в туристической сфере. Аналитическое агентство ТурСтат поставило его на 4 место своего рейтинга тематических путешествий.

– ТОП-5 составлен по результатам анализа уникальности и популярности мероприятий апрельских выходных. Помимо Заполярья в него вошли: первое место - GrelkaFest в Шерегеше со своим спуском в карнавальных костюмах, второе место - полуфинал Кубка КХЛ в Санкт-Петербурге, третье - фестиваль сноуборда в Байкальске, – рассказали составители.

Сегодня зрителей ездовых соревнований в Кировске ждут мужской и женский спринт, нарта-спринт, показательные выступления среди юниоров.

Предварительные результаты спортсменов опубликую в группе Федерации ездового спорта Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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