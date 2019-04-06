2019-04-06T17:22:33+03:00
Происшествия

Попал в слепую зону: В Апатитах погрузчик наехал на человека

Мужчину доставили в больницу
Анна СТЕПАНОВА
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Водитель погрузчика сдал назад и не заметил идущего человека.Водитель погрузчика сдал назад и не заметил идущего человека.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Мурманской области активизировались коммунальные службы. И не удивительно, начиная с 29 марта на региональную «горячую линию» по вопросам ЖКХ поступило около тысячи обращений от жителей.

Жалуются люди и на наледь и снег на крышах, и на неубранные дворы и дороги. Порой при работе дорожников не обходится без инцидентов. Например, 5 апреля в Апатитах погрузчик наехал на мужчину. Произошло все рядом с домом №21 на улице Ферсмана.

– Водитель погрузчика сдавал назад и не заметил человека, который стоял за машиной. Мужчина также утверждает, что посмотрел в зеркала заднего вида, убедившись перед маневром, что никого нет, – передает «Дважды два».

По словам очевидцев, пострадавшего сразу же доставили в местную больницу с травмой ноги. А в обстоятельствах вчерашнего ДТП и определении виновного теперь предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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