2019-04-06T10:40:55+03:00
Спорт

Александр Овечкин поддержал юных мурманских хоккеистов

Обладателю Кубка Стэнли рассказали про школу "Ледокол" [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Александр Овечкин пожелал мурманским хоккеистам успехов.Александр Овечкин пожелал мурманским хоккеистам успехов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пока хоккейный клуб "Мурман" поднимается все выше по спортивной лестнице, в заполярной столице подрастает молодое поколение, дерзкое и талантливое. Главное, верить в успех юных мурманчан.

Впрочем, вдохновение у них должно появиться после того, как их поддержал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. С ним на матче команд Washington Capitals и Minnesota встретился директор хоккейной школы "Ледокол" Николай Богатырев.

- Александр с радостью передал привет нашей команде и сказал много приятных слов. Мы выражаем большую благодарность за них, ведь для детей ваши пожелания - это большой заряд энергии на всю жизнь. Так как услышать пожелания от любимого хоккеиста в адрес своей команды - это что-то невероятное, - рассказали в клубе.

- Хоккейный клуб "Ледокол", вперед, удачи, успехов, всего самого наилучшего, - обратился к мурманчанам Овечкин.

Напомним, на этой неделе с ребятами из школы сыграл актер и бывший квнщик Стас Ярушин.

Александр Овечкин обратился к хоккейному клубу "Ледокол".Видео: instagram.com/hc_ledokol_official

ИСТОЧНИК KP.RU

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