Александр Овечкин поддержал юных мурманских хоккеистов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-06T10:40:55+03:00

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Пока хоккейный клуб "Мурман" поднимается все выше по спортивной лестнице, в заполярной столице подрастает молодое поколение, дерзкое и талантливое. Главное, верить в успех юных мурманчан.

Впрочем, вдохновение у них должно появиться после того, как их поддержал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. С ним на матче команд Washington Capitals и Minnesota встретился директор хоккейной школы "Ледокол" Николай Богатырев.

- Александр с радостью передал привет нашей команде и сказал много приятных слов. Мы выражаем большую благодарность за них, ведь для детей ваши пожелания - это большой заряд энергии на всю жизнь. Так как услышать пожелания от любимого хоккеиста в адрес своей команды - это что-то невероятное, - рассказали в клубе.

- Хоккейный клуб "Ледокол", вперед, удачи, успехов, всего самого наилучшего, - обратился к мурманчанам Овечкин.

Напомним, на этой неделе с ребятами из школы сыграл актер и бывший квнщик Стас Ярушин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/701571" frameborder="0"></iframe> Александр Овечкин обратился к хоккейному клубу "Ледокол".Видео: instagram.com/hc_ledokol_official

ИСТОЧНИК KP.RU