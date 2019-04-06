Александр Овечкин поддержал юных мурманских хоккеистов
Пока хоккейный клуб "Мурман" поднимается все выше по спортивной лестнице, в заполярной столице подрастает молодое поколение, дерзкое и талантливое. Главное, верить в успех юных мурманчан.
Впрочем, вдохновение у них должно появиться после того, как их поддержал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. С ним на матче команд Washington Capitals и Minnesota встретился директор хоккейной школы "Ледокол" Николай Богатырев.
- Александр с радостью передал привет нашей команде и сказал много приятных слов. Мы выражаем большую благодарность за них, ведь для детей ваши пожелания - это большой заряд энергии на всю жизнь. Так как услышать пожелания от любимого хоккеиста в адрес своей команды - это что-то невероятное, - рассказали в клубе.
- Хоккейный клуб "Ледокол", вперед, удачи, успехов, всего самого наилучшего, - обратился к мурманчанам Овечкин.
Напомним, на этой неделе с ребятами из школы сыграл актер и бывший квнщик Стас Ярушин.
Александр Овечкин обратился к хоккейному клубу "Ледокол".Видео: instagram.com/hc_ledokol_official
ИСТОЧНИК KP.RU