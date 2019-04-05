Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-05T18:07:26+03:00

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Управление большой компанией похоже на игру в «Монополию». Со скидой на российские реалии, конечно. Главное, не заиграться, жонглируя большими деньгами. Налоговая не дремлет, и если кто-то «нахимичил» с ведомостями его находят даже спустя годы, подтверждая старую пословицу «шило в мешке не утаишь».

Так случилось и с гендиректором строительной фирмы из Мурманска. Мужчина навлек на себя уголовное преследование в связи с тем, что утаил от налогов целое состояние - 40 миллионов рублей, или полмиллиона долларов.

- По версии следствия, в период с октября 2015 года по декабрь 2016, генеральный директор организации, желая уклониться от уплаты налогов, включил в налогооблагаемую базу заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с рядом контрагентов, - извещает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

К тому же, отправляя отчетность, мужчина занизил фактический доходы компании. Таким образом все 40 миллионов черного дохода прошли мимо государственной системы налогообложения. Вскрылось это относительно недавно.

Возбуждено уголовное дело. Строителю грозит крупный штраф или заключение в колонию на срок до 6-ти лет. Впрочем, если предприниматель возместит ущерб, причиненный бюджету, то, скорее всего, дело удастся «замять».

ИСТОЧНИК KP.RU