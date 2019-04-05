2019-04-05T18:03:29+03:00
Наука

Мурманские совы: исследования показали, что больше 58% маленьких северян просыпаются среди ночи

У большинства детей, живущих постоянно в арктической зоне, происходит смещение хронотипа
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
В проекте участвовала 1 тысяча детей 7-12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре.В проекте участвовала 1 тысяча детей 7-12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Центр «Проектный офис развития Арктики» продолжает исследовать влияние жизни на Крайнем Севере на показатели сна и бодрствования у детей. Специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ имени Сеченова пришли к интересным выводам. Оказалось, что около 57% детей в арктической зоне недосыпают, больше 58% просыпаются среди ночи, а 40% жалуются на бессонницу. Вошли в это число и мурманчане, поскольку участниками проекта стала 1 тысяча детей в возрасте от 7 до 12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре. Сравнивали северян с жителями Петрозаводска и Тюмени.

Более того, у большинства подростков, постоянно живущих в арктических условиях, с возрастом происходит смещение хронотипа в сторону сов, а не жаворонков. Так, 15% участников исследования отмечают выраженную сонливость в неурочное время.

– Известно, нарушение режима сна не только негативно отражается на успеваемости учеников, но и ухудшает общее самочувствие подростков. Для таких детей характерна быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, склонность к девиантному поведению, они более предрасположены к потреблению стимуляторов и к избыточному весу, – рассказал журналистам генеральный директор ПОРА Борис Тарасов.

Собранная статистика свидетельствует, что повышенная сонливость имеет сезонную динамику. Чтобы минимизировать вред, оказываемый здоровье, ученые подготовили рекомендации, как наладить правильный режим сна. Отдельно для детей, родителей и педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам
Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами
Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца
«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы
Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море
Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей
Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника
Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине
Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности
В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем
Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности
В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина
"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала
Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состояние дорог и транспортных перевозок беру на себя!»
Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске