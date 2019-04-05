Мурманские совы: исследования показали, что больше 58% маленьких северян просыпаются среди ночи

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-05T18:03:29+03:00

В проекте участвовала 1 тысяча детей 7-12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Центр «Проектный офис развития Арктики» продолжает исследовать влияние жизни на Крайнем Севере на показатели сна и бодрствования у детей. Специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ имени Сеченова пришли к интересным выводам. Оказалось, что около 57% детей в арктической зоне недосыпают, больше 58% просыпаются среди ночи, а 40% жалуются на бессонницу. Вошли в это число и мурманчане, поскольку участниками проекта стала 1 тысяча детей в возрасте от 7 до 12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре. Сравнивали северян с жителями Петрозаводска и Тюмени.

Более того, у большинства подростков, постоянно живущих в арктических условиях, с возрастом происходит смещение хронотипа в сторону сов, а не жаворонков. Так, 15% участников исследования отмечают выраженную сонливость в неурочное время.

– Известно, нарушение режима сна не только негативно отражается на успеваемости учеников, но и ухудшает общее самочувствие подростков. Для таких детей характерна быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, склонность к девиантному поведению, они более предрасположены к потреблению стимуляторов и к избыточному весу, – рассказал журналистам генеральный директор ПОРА Борис Тарасов.

Собранная статистика свидетельствует, что повышенная сонливость имеет сезонную динамику. Чтобы минимизировать вред, оказываемый здоровье, ученые подготовили рекомендации, как наладить правильный режим сна. Отдельно для детей, родителей и педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU