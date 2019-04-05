2019-04-05T16:43:51+03:00
Общество

Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца

Рабочие сняли поврежденный отрезок бордюрного заграждения
Иван ПЕТРОВ
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Рабочие чинят крышу мурманского областного художественного музея. К счастью, пострадал лишь небольшой участок.Рабочие чинят крышу мурманского областного художественного музея. К счастью, пострадал лишь небольшой участок.Фото: Виктор КОСТРОВ
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«Зачем чистить? Весной само растает?» Таким девизом, похоже, руководствуются коммунальщики областного центра. Поэтому на мурманских крышах скапливается снег и лед, что приводит иногда к самым печальным последствиям.

Незавидная судьба быть засыпанным по горло грозит не только жилым домам - учреждениям тоже. В середине февраля на крыше мурманского областного художественного музея скопился большой снежный пласт. Осадки давили всей массой на карниз недавно отремонтированной крыши, что привело к его поломке.

Сегодня, 5 апреля, наконец-то начались восстановительные работы. Специалисты ремонтно-строительной отрасли подогнали кран к трехэтажному зданию. Рабочие осторожно обмотали тросом бетонную секцию, после чего сняли ее с крыши здания.

В ближайшее время ее заменят. Удивляет столь большая задержка в проведении ремонтных работ - почти полтора месяца. По словам руководства музея, связано это с необходимостью провести электронный аукцион на определение подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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