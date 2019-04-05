«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-05T16:52:19+03:00

У «Электротранспорта» 4 депо, в распоряжении которых находится 113 пассажирских троллейбуса и 115 автобусов. Фото: администрация Мурманска.

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В марте на городские маршруты пустили новые автобусы, и вот настала очередь их рогатых собратьев. Напомним, в прошлом месяце «Электротранспорт» заключил договор на поставку 10 троллейбусов марки «Авангард». Сегодня 9 из них поступили в Мурманск: 5 уже работает на маршрутах, 4 - проходят подготовку к выпуску на линию.

– Перед тем, как выпустить машины, специалистам требуется еще пара дней. На предприятии в обязательном порядке проверяют все системы, рулевое управление, оформляют транспорт в соответствии с нормами. Все это делается, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, – объяснил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Сегодня он посетил «Электротранспорт», чтобы увидеть новые троллейбусы своими глазами. Обновление парка происходит каждый год. Так, в 2018 году было приобретено 10 троллейбусов и 6 автобусов, а в 2019-м планируется закупить еще 3 машины.

Фото: администрация Мурманска.

– Все троллейбусы российского производства. Важно, что они приспособлены для перевозки маломобильных групп: оснащены пандусами, панорамным остеклением, – рассказал директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Троллейбусы выпущены по энергосберегающей технологии, оборудованы навигационными системами, кнопкой SOS, особенно приятно - в салоне есть устройства для подзарядки гаджетов.

– Отмечу также, в салоне расположены 4 печи отопления для зимнего периода времени. Машины в принципе уже зарекомендовали себя в условиях Крайнего Севера. Все они оформлены в ярко-красной гамме, которая так полюбилась жителям города, – дополнил Коробков.

ИСТОЧНИК KP.RU