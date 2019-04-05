2019-04-05T16:52:19+03:00
Общество

«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы

Транспорт оснащен пандусами, кнопкой SOS и подзарядками для гаджетов
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
У «Электротранспорта» 4 депо, в распоряжении которых находится 113 пассажирских троллейбуса и 115 автобусов. Фото: администрация Мурманска.У «Электротранспорта» 4 депо, в распоряжении которых находится 113 пассажирских троллейбуса и 115 автобусов. Фото: администрация Мурманска.
Изменить размер текста:

В марте на городские маршруты пустили новые автобусы, и вот настала очередь их рогатых собратьев. Напомним, в прошлом месяце «Электротранспорт» заключил договор на поставку 10 троллейбусов марки «Авангард». Сегодня 9 из них поступили в Мурманск: 5 уже работает на маршрутах, 4 - проходят подготовку к выпуску на линию.

– Перед тем, как выпустить машины, специалистам требуется еще пара дней. На предприятии в обязательном порядке проверяют все системы, рулевое управление, оформляют транспорт в соответствии с нормами. Все это делается, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, – объяснил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Сегодня он посетил «Электротранспорт», чтобы увидеть новые троллейбусы своими глазами. Обновление парка происходит каждый год. Так, в 2018 году было приобретено 10 троллейбусов и 6 автобусов, а в 2019-м планируется закупить еще 3 машины.

Фото: администрация Мурманска.

Фото: администрация Мурманска.

– Все троллейбусы российского производства. Важно, что они приспособлены для перевозки маломобильных групп: оснащены пандусами, панорамным остеклением, – рассказал директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Троллейбусы выпущены по энергосберегающей технологии, оборудованы навигационными системами, кнопкой SOS, особенно приятно - в салоне есть устройства для подзарядки гаджетов.

– Отмечу также, в салоне расположены 4 печи отопления для зимнего периода времени. Машины в принципе уже зарекомендовали себя в условиях Крайнего Севера. Все они оформлены в ярко-красной гамме, которая так полюбилась жителям города, – дополнил Коробков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам
Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами
Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца
Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море
Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей
Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника
Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине
Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности
В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем
Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности
В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина
"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала
Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состояние дорог и транспортных перевозок беру на себя!»
Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске