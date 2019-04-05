Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-05T17:54:42+03:00

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Прошло две недели с момента, как Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области. В Заполярье он прилетел через два дня после возложения на него полномочий.

А в эту пятницу он снова улетает в Москву. Больше того, Андрей Владимирович планирует проходить общий досмотр, поэтому перед отлетом поговорит в аэропорту "Мурманск" с пассажирами. При этом, как сообщил источник "КП", некоторые из тех, кто едет с ним, отправится бизнес-классом, а некоторые экономом. Вероятно, желающих пообщаться с главой региона, что не удивительно, окажется много. Можно представить, что с активностью Андрея Чибиса, он и в самолете будет общаться с северянами.

Также врио губренатора Мурманской области, по данным нашего источника, хочет осмотреть сам аэропорт.

Напомним, ранее врио рассказывал, что только в "ВКонтакте" получил уже свыше 2 тысяч сообщений от жителей области. Он призвал всех писать в комментарии к его постам, чтобы на них могли отреагировать министры, главы комитетов и другие. Также глава региона пообещал, что скоро начнет работу новый сервис для общения северян с чиновниками.

С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Международный Арктический форум, где Андрей Чибис примет участие в качестве модератора нескольких площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU