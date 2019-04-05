2019-04-05T17:54:42+03:00
Общество

Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами

Врио губернатора Мурманской области примет участие в Международном Арктическом форуме
Мария ПАШЕНКОВАМаргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Глава региона собирается проходить общий досмотр вместе с местными жителями. Фото: instagram.com.Глава региона собирается проходить общий досмотр вместе с местными жителями. Фото: instagram.com.
Изменить размер текста:

Прошло две недели с момента, как Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области. В Заполярье он прилетел через два дня после возложения на него полномочий.

А в эту пятницу он снова улетает в Москву. Больше того, Андрей Владимирович планирует проходить общий досмотр, поэтому перед отлетом поговорит в аэропорту "Мурманск" с пассажирами. При этом, как сообщил источник "КП", некоторые из тех, кто едет с ним, отправится бизнес-классом, а некоторые экономом. Вероятно, желающих пообщаться с главой региона, что не удивительно, окажется много. Можно представить, что с активностью Андрея Чибиса, он и в самолете будет общаться с северянами.

Также врио губренатора Мурманской области, по данным нашего источника, хочет осмотреть сам аэропорт.

Напомним, ранее врио рассказывал, что только в "ВКонтакте" получил уже свыше 2 тысяч сообщений от жителей области. Он призвал всех писать в комментарии к его постам, чтобы на них могли отреагировать министры, главы комитетов и другие. Также глава региона пообещал, что скоро начнет работу новый сервис для общения северян с чиновниками.

С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Международный Арктический форум, где Андрей Чибис примет участие в качестве модератора нескольких площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам
Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца
«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы
Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море
Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей
Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника
Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине
Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности
В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем
Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности
В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина
"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала
Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состояние дорог и транспортных перевозок беру на себя!»
Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске