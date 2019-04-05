Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-05T13:24:50+03:00

Именно в этом дворе, в самом центре Мурманска, располагается "Теремок". Скорее всего, снежный пласт рухнул с одного из этих двух домов, но уж никак не с детского садика. Фото: Виктор КОСТРОВ

Информация появилась в соцсети, но не нашла подтверждение в ходе прокурорской проверки

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Недавно мы рассказывали Вам про долгоиграющую коммунальную проблему областного центра. Речь идет про падение кирпичей с крыши «сталинки». Мурманчане возмущаются тем, что в доме №68 на проспекте Ленина рушится карниз кровли.

Опасения их понятны - под боком детский садик «Теремок», здание №66. По иронии судьбы, теперь само дошкольное учреждение оказалось в центре неоднозначной истории.

В минувший четверг, 4 апреля, якобы упал снег с крыши детсада. И приземлился прямо на голову проходившей мимо женщине. Информация появилась в соцсетях и была тут же растиражирована СМИ. Чтобы разобраться в произошедшем, прокуратура начала проверку, которая закончилась неожиданностью.

- В ходе проверки выяснилось, что у нас никакой снег с крыши не падал. У нас все почищено и сама территория вокруг здания огорожена забором - человек с улицы так просто не подойдет. Видимо, кто-то просто перепутал. Скорее всего, снег упал с крыши одного из соседних зданий, - пояснили нам в руководстве детского сада «Теремок».

Напомним, ранее сообщалось, что женщина выжила после падения снега. Но теперь, в свете новых фактов, само происшествие ставится под сомнение.

ИСТОЧНИК KP.RU