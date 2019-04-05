Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-05T14:01:04+03:00

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Только в 12 городах нашей страны школьники в возрасте от 11 до 15 лет напишут диктант по киберграмотности. И Мурманск в списке! Проходить своеобразный экзамен будет в городских детских библиотеках, а его участникам предстоит ответить на 20 вопросов, касающихся общей и финансовой киберграмотности: как не стать жертвой мошенников при снятии денег в банкоматах, как пользоваться платежной картой, интернет-сервисами, мобильными приложениями.

– Насколько правильно ребята ответили на вопросы, они узнают сразу же с помощью своих гаджетов. По завершении диктанта специалисты Банка России проведут для школьников мастер-классы и лекции, – объясняют в Центральном банке России.

Межрегиональная акция пройдет впервые. Если пилотный проект станет успешным, то превратится в добрую традицию, как Тотальный или Большой этнографический диктанты.

– Дети активно используют новые технологии, в том числе финансовые, но не всегда задумываются о рисках, которые они несут. Кибердиктант – возможность проверить свои знания и узнать о существующих рисках и способах защиты от них, – отмечает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. – Мы также надеемся, что школьники поделятся этой информацией со своими родителями, смогут подсказать старшему поколению, как безопасно использовать современные технологии.

Заявок от желающих принять участие в диктанте оказалось больше, чем предполагалось, поэтому в следующий раз организаторы планируют расширить географию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU