В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-05T12:44:27+03:00

Мужчина сначала до смерти избил Викторию, а затем сам вызвал полицию

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Жестокая расправа случилась в одной из квартир Оленегорска 3 апреля. Здесь произошла ссора между 29-летней Викторией Кузнеченко и ее 29-летним сожителем. Парень устроил любимой сцену ревности.

От слов перешел к кулакам. Бил так, словно перед ним был не человек, а боксерская груша. Вот как описывают сухим языком это следователи:

- Молодой человек нанес множественные удары руками и ногами в ботинках по различным частям тела. В результате потерпевшей причинена сочетанная травма брюшной полости с разрывом внутренних органов и массивной кровопотерей, которая и стала причиной смерти девушки.

Когда душегубец понял, что сделал, то вызвал полицию. Правда, свою вину упорно не признавал, рассказывая самые разные версии вплоть до того, что уже нашел Вику такой. Впрочем, обмануть следователей он не смог: раньше парня не раз штрафовали за то, что он избивал любимую.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека". Молодой человек заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Оленегорске сейчас собирают деньги на похороны Вики.

- Так как родственников, которые смогут организовать похороны, у нее нет, то нужно действовать сообща. Давайте соберем средства, кто сколько может, - обратилась к северянам Татьяна Щукина-Сувалова.

Сбор денег идет в группе в "ВК".

ИСТОЧНИК KP.RU