В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-05T11:14:00+03:00

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Отплатила злом за добро жительница Заполярья. По крайней мере, так эта история выглядит со стороны. Северянка обокрала собственную знакомую, приютившую ее в связи с трудными жизненными обстоятельствами.

Не так давно 32-летняя жительница Сафоново поселилась у своей мурманской подружки, в квартире на улице Буркова. Поскольку обе женщины жили вместе, гостья хорошо запомнила расположение всех вещей у хозяйки. Однажды 32-летняя хозяйка квартиры вернулась домой, а подружки и след простыл. Как оказалось, авантюристка удрала, прихватив с собой самое ценное.

- Хозяйка жилья обнаружила пропажу шкатулки, где хранила украшения. Часть из них являются фамильными ценностями и передаются членами семьи несколько поколений, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Поскольку кольца, серьги и цепочки состояли из настоящих благородных металлов, экономический ущерб оказался огромным. По самым скромным оценкам, он составляет около миллиона рублей.

Пострадавшая мурманчанка заявила в полицию. Жительницу Сафоново быстро отыскали в ее родном поселке. В ее квартире нашли целую россыпь квитанций из ломбарда. Авантюристка успела сбыть краденое; по крайней мере, частично. Сейчас ее задержали, решается вопрос о возмещении ущерба.

Неблагодарной гостье грозит до 10-ти лет колонии за кражу в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU