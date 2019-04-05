Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
Начальство отправило 39-летнего мурманчанина в командировку. Причем не в соседний город, а в Калининград. Хорошая возможность и денег заработать, и страну посмотреть. Да только мужчина заработал не рубли, а уголовку.
Пьяным он пришел в развлекательный комплекс на улице Ялтинская. 52-летний охранник сделал ему замечание, мол, зачем пришел, лучше бы дома проспался. Это разозлило мурманчанина и он бросился на оппонента.
Бил целенаправленно в голову, да так сильно, что сломал охраннику челюсть в нескольких местах. Конечно, потерпевший сразу сообщил об этом в полицию, детально описав обидчика и передав данные для его фоторобота.
Драчуна быстро задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Также драка может стать причиной для увольнения.
ИСТОЧНИК KP.RU