2019-04-05T10:14:53+03:00
Звезды

В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина

Актер приехал в Заполярье снимать передачу про необычный хоккей
Мария ПАШЕНКОВА
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Стас Ярушин расскажет о необычном хоккее, который можно увидеть в Мурманской области.Стас Ярушин расскажет о необычном хоккее, который можно увидеть в Мурманской области.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Мурманской области пойдешь в магазин за хлебушком, а встретишь знаменитость. И это не шутки.

Не устанем напоминать, что в Кировске снимают сериал "Полярный 17" и готовятся к передаче "Играй, гармонь". В мурманском порту Валдис Пельш собирает материал для своего документального фильма. На днях вышел выпуск "Поедем поедим" про Заполярье.

А в центре Мурманска заметили актера сериалов и КВН Стаса Ярушина. Многие его помнят как Антона из "Универа". Впрочем, сам он не скрывает свою поездку на Кольский полуостров. В Instagram он выложил селфи у железнодорожного вокзала.

- Отправились с "Матч ТВ" в новый город, чтобы узнать, а как там необычно играют в хоккей. Пишите свои предположения, где мы сегодня? - подписал снимок Стас Ярушин.

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Новый город Отправились с Матч ТВ в новый город, чтобы узнать, а как там необычно играют в хоккей. Пишите свои предположения, где мы сегодня? Самым активным лайки! #хоккейнаяроссия #стасярушин
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Напомним, в свое время в Мончегорск приезжала съемочная группа из Великобритании, чтобы снять ролик о футболе на снегу к Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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