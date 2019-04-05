2019-04-05T09:41:37+03:00
Общество

"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала

Жители города просят мэрию разобраться в деликатной проблеме
Мария ПАШЕНКОВА
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Прощальный зал находится рядом с жилыми домами: процессии будет видно из окон. Фото: vk.com/krai51Прощальный зал находится рядом с жилыми домами: процессии будет видно из окон. Фото: vk.com/krai51
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В районе Больничного городка в Мурманске есть место, которое как только не называют. И бульваром слез, улицей скорби. Речь идет об улице Радищева, где находится прощальный зал при областной больнице и много магазинов с ритуальной атрибутикой.

Именно здесь хотят открыть еще один прощальный зал, что вызывает возмущение у мурманчан. И не зря: находиться он будет рядом с жилыми домами. Так что из окон будет видно, как понесут гробы.

- Я выросла в районе, там всегда был морг. А в школу мы бегали мимо открытых дверей, жуткое зрелище. У старого морга двери всегда были открыты и смотрели на проезжую частью. Понятно , что все мы не бессмертные, но когда об этом каждый день вот таким образом напоминают - это печально. Сочувствую людям, проживающим в близлежащих домах, - написала в группе "Заполярный край".

"И кстати на улице Радищева есть прощальные залы, этот не будет первым. Ощущение, что бучу поднимают конкуренты", "теперь мимо окон будут мертвецов носить", "думаю, такое соседство не хило снизит стоимость квартир с видом на двор прощального зала", - рассуждают мурманчане.

Жители Радищева уже обратились в администрацию Мурманска с просьбой разобраться в ситуации. Как пояснили в мэрии, вопросом занялись депутаты горсовета. Которые уверены, что соседство прощального зала и двора, где играют дети, недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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