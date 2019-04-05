Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-05T08:50:14+03:00

В 2019 году на День Победы в Мурманске впервые пройдет авиапарад. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

А к морскому вокзалу хотят поставить боевые корабли, если получится договориться с Северным флотом

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В центре Мурманска стали устанавливать трибуны. Верный признак того, что город начал готовиться к празднованию Дня Победы. Скоро пройдут репетиции, чтобы 9 мая состоялся большой парад.

В этом году мурманчан ждет удивительный подарок.

- Помимо традиционных мероприятий впервые в военном параде 9 мая в Мурманске будет участвовать авиация. Мурманчане увидят военный самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20, противолодочный самолет ИЛ-38, палубный истребитель СУ-33, самолеты «МиГ», вертолеты МИ-8 и Ка-27 и другие, - рассказали в администрации Мурманска.

Здесь состоялось заседание заседании рабочей группы по подготовке к 74-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не исключено, что сюрпризов будет сразу два: с Северным флотом идут переговоры, чтобы у морского вокзала поставить настоящие боевые корабля.

Напомним, что 22 апреля в Мурманск приедет состав "Сирийский перелом", который привезет технику и оружие российской армии и террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU