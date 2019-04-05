Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состоянием дорог и транспортных перевозок беру на себя!»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-05T08:24:33+03:00

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Что и говорить, тон, который задал в Заполярье две недели назад врио главы региона Андрей Чибис, подкупает простых северян и вселяет надежду в щедро обещанное светлое будущее. Кандалакша стала вторым населенным пунктом в Мурманской области, куда с рабочим визитом пожаловало новое руководство. И в отличие от властей Североморска местные чиновники живо отреагировали на полученную от Андрея Владимировича, и народа критику.

- Со своей стороны скажу, что критика в зале была разной. За конструктивную: это нерешенные проблемы с уборкой снега, состоянием дорог и транспортных перевозок, которые, действительно, сегодня волнуют многих земляков, я беру ответственность на себя. Пока мы с командой с этим справиться не смогли, не смогли переломить ситуацию. Значит, моя вина! – признает в сосцетях глава Кандалакши и района Михаил Павлов. – В то же время, по другим вопросам, озвученным в зале, касающимся и проблем многодетных и благоустройства города, я предложил Андрею Владимировичу свои варианты решений. Теперь их рассмотрят специалисты. О результатах сообщу дополнительно.

Но, несмотря на критику в свой адрес, Михаил Сергеевич уверен, что регион ждет новый более динамичный курс развития.

- Это вселяет надежду, но и говорит о том, что этой динамике должны соответствовать руководители всех уровней. Я постараюсь, - пообещал Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU