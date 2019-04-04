2019-04-04T19:11:39+03:00
Экономика

Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске

Правда, пока что депутаты Госдумы одобрили его только в первом чтении
Иван ПЕТРОВ
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Рыбный бизнес Мурманской области вряд-ли обрадуется закону "О крабовых аукционах"...Рыбный бизнес Мурманской области вряд-ли обрадуется закону "О крабовых аукционах"...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Ну, лишь бы они теперь за рыбу не взялись!» Так наверное думают сейчас во всех промысловых компаниях Заполярья. Сегодня, 4 апреля, в Государственной Думе официально приняли скандальный закон «О крабовых аукционах». Пока что в первом чтении.

Сторонники закона твердят о пополнении казны и бурном развитии отрасли, а скептики предрекают полное разорение малому бизнесу. Сильнее всего опасаются закона «О крабовых аукционах» именно ипэшники и небольшие компании, которые ловят камчатский деликатес.

- Законопроектом предлагается распределять квоту между юрлицами и ИП в долевом соотношении по результатам аукциона на 10 лет, при условии реализации определяемых правительством России инвестиционных проектов, - сообщается на официальном сайте Госдумы.

Разумеется, купить квоту (право на добычу) реально только за большие деньги. Небольшие компании такими средствами не обладают, поскольку уже вложились в постройку судов.

В Мурманской области рыбаки изначально протестовали против закона. Хотя наиболее судьбоносным он станет для Дальнего Востока, где экономика сильнее завязана на крабовой отрасли.

У мурманчан же этот закон вызывает опасения как предвестник перемен. Они опасаются, что рыбный промысел тоже переведут на рельсы аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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