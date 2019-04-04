Фокус не прошел: В колонию в Мурмашах принесли дрожжевое какао

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-04T17:35:05+03:00

Мужчина, принесший передачу, был искренне уверен, что дрожжи будут не заметны в какао. Фото: УФСИН по Мурманской области

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«Ой, а это не мое! Понятия не имею, откуда оно здесь взялось», - эту фразу, сопровождающуюся удивленным взглядом, сотрудники отдела безопасности исправительных учреждений слышат каждый раз, когда выуживают из передачи очередной запрещенный предмет. Удовольствие наблюдать театр одного актера на этой неделе дважды выпало инспекторам колонии строго режима №18 в Мурмашах.

Напомним, на днях одному из подопечных этого учреждения пришла посылка из Апатитов, а в ней хозяйственное мыло, начиненное телефоном, аккумулятором и USB-проводом. Теперь же любопытную передачу принесли лично.

- При досмотре продуктовой передачи сотрудница отдела безопасности обнаружила в пакете с какао гранулы дрожжей. Искусно замаскированное запрещенное вещество принес гражданин, имеющий временную регистрацию в Мурмашах, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Передача до осужденного не дошла, а в отношении его приятеля был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в полицию для принятия процессуального решения. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU