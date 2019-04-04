2019-04-04T17:04:47+03:00
Общество

Митрополит Симон вернется в Мурманск из-за проблем со здоровьем

А Североморскую и Умбскую епархию возглавит епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий
Мария ПАШЕНКОВА
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Владыка Симон вернется в Мурманск по состоянию здоровья.Владыка Симон вернется в Мурманск по состоянию здоровья.Фото: Виктор КОСТРОВ
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В конце февраля владыка Симон уехал из Мурманской области, ведь был назначен служить в Орловскую область. Вместо него во главе епархии Кольского полуострова встал епископ Североморский и Умбский Митрофан.

Но прошло чуть больше месяца, и Симон возвращается в столицу Заполярья. Причина нерадостная. Он подал прошение в Священный Синод об уходе на покой по состоянию здоровья.

Оно было удовлетворено. Как только Симон вернется, он будет получать материальное содержание от Мурманского епархиального управления. Вместо него Орловскую митрополию возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Священный Синод также выбрал того, кто заменит владыку Митрофана на его должности до назначения митрополитом Мурманским и Мончегорским.

- Преосвященным Североморским и Умбским быть епископу Великоустюжскому и Тотемскому Тарасию с выражением благодарности за архипастырское окормление Великоустюжской епархии, - сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Дата его прибытия в Мурманскую область пока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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