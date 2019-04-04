2019-04-04T17:29:55+03:00
Происшествия

Под Никелем столкнулись Renault и Lada - погиб водитель отечественного авто

Еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу
Иван ПЕТРОВ
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Во время аварии под Никелем погиб мужчина, недавно купивший «Ладу-десятку» (ВАЗ-2110). Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"Во время аварии под Никелем погиб мужчина, недавно купивший «Ладу-десятку» (ВАЗ-2110). Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"
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Сегодняшний день, 4 апреля, принес горе сразу нескольким семьям из Мурманской области. Северяне переживают за своих родственников, попавших в страшную аварию. В районе поселка Никель столкнулись такси и отечественная легковушка.

В машинах находились в общей сложности 5 человек, один из них скончался на месте происшествия. Подробности произошедшего сообщили в дорожной полиции Заполярья.

- В 11.50 на 14-м километре дороги «Заполярный-Сальмиярви» столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2110. По предварительной информации, один погибший - это водитель ВАЗа. Пострадавших четверо: пассажир ВАЗа, водитель Renault, а также 2 женщины - пассажирки Renault, - пояснил «КП» сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович.

Не вполне ясными остаются пока причины аварии. Выжившие участники ДТП восстанавливают здоровье в больнице и пока не готовы пообщаться с инспектором. Показания же очевидцев расходятся.

Как отмечают свидетели, оба автомобиля превратились в груду металла: ВАЗ буквально вывернуло наизнанку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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