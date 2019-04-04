Девушке, которую в Мурманске на "зебре" сбило такси, нужны дорогие лекарства

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-04T16:40:26+03:00

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12 ноября 2018 года в Мурманске прямо на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с "Северным Нагорным" таксист сбил 18-летнюю Надежду Перхурову.

Девушка родилась в рубашке: она выжила, хоть и получила тяжелые травмы. Врачи говорили, что шансов на ее спасение не так много, но сделали настоящее чудо.

У Надежды впереди долгое выздоровление: удар пришелся в том числе на голову, а такие травмы быстро не проходят. Сейчас девушку готовят к сложной нейрохирургической операции. Из-за этого ее семья должна снимать квартиру в Мурманске (сама Надя из Заполярного). Деньги нужны немалые и их не хватает: мама девушки работает в больнице и при этом ухаживает за дочкой.

- Надежде также назначены дорогостоящие медикаменты, требуется уход. В связи с этим, семья пострадавшей находится в сильном финансовом затруднении. Мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен к судьбе девушки, и просим помочь ее семье финансово, - сообщает группа "Заполярная вертикаль".

Деньги можно перевести на карту мамы Надежды 4276 8410 2468 5527 (Светлана Владиславовна Ш.).

ИСТОЧНИК KP.RU