2019-04-04T16:04:15+03:00
Общество

Разоблаченный на федеральном канале некромант хочет приехать в Мурманск

Участник 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Намтар Энзигаль готов провести приемы для северян
Ника СВЕТЛОВА
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Намтар Энзигаль не смог пройти проверку от создателей фильма "Идущие к черту". Фото: vk.com/namtar_officialНамтар Энзигаль не смог пройти проверку от создателей фильма "Идущие к черту". Фото: vk.com/namtar_official
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На YouTube-канеле документальный фильм "Идущие к черту" собрал уже почти 4 миллиона просмотров. Его авторы поставили под сомнение сверхъестественные способности различных магов, колдунов и ведьм, которые становились участниками шоу на телевидении. В первую очередь речь идет о популярной передаче "Битва экстрасенсов".

Одним из разоблаченных в фильме стал некромант, демонолог, адепт стихии смерти и инфернальных колец, великий магистр союза магов, оккультистов и эзотериков "Ордена Мертвая Голова" (так себя он называет сам) Намтар Энзигаль. Когда ему дали фото человека - ведущего Бориса Соболева, он не понял, что тот жив. И стал говорить о жестоком убийстве.

Сам Намтар после выхода "Идущих к черту" в эфир заявил, что не будет оправдываться.

- Я не собираюсь опровергать тот факт, что изредка ошибаются все экстрасенсы. Равно как я не собираюсь опровергать использование монтажа на телевидении, с помощью которого даже из алфавита можно нарезать поэму Пушкина, - написал некромант на своей странице во "ВКонтакте".

Меж тем, он планирует приехать в Мурманск, чтобы провести личный прием. "Гастроли" пока не подтверждены, но могут состояться с 24 по 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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