В Мончегорске мэр и депутаты помогли в реконструкции приюта для бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-04T14:42:46+03:00

Мэр Мончегорска и депутаты личным примером доказали, что помочь можно не только деньгами, но и простым человеческим участием.

Изменить размер текста: A A

Чтобы построить приют для бездомных животных, не требуется многомиллионного финансирования из бюджета, достаточно желания и простого человеческого участия. Это личным примером в который раз доказывает мэр Мончегорска Дмитрий Староверов.

- Здание и прилегающую территорию администрация города сдала нам в безвозмездную аренду, Дмитрий Геннадьевич уже неоднократно приезжал, чтобы помочь в реконструкции. Со стройматериалами нам помогают меценаты, но с физической работой волонтерам, среди которых почти все женщины, не справится, - рассказывает руководитель общественного приюта «Дом с хвостом» Елена Дебеляк. - Мэр предложил депутатам горсовета помочь нам физическим трудом, и многие с удовольствием согласились.

В итоге вечером 3 апреля после работы Артем Большаков, Павел Захаров и Андрей Соболев под руководством Дмитрия Староверова вместе с другими добровольцами приехали в приют и перетащили во второй зал приюта, который сейчас готовят к обустройству вольеров для собак, необходимый для выравнивания полов щебень, а потом выставили маячки и стяжку.

Пару часов работы и помещение готово для бетонирования, им добровольцы займутся в воскресенье. К слову, это не единственное доброе дело на счету Дмитрия Староверова. Под Новый год его дочка Алиса попросила отца взять из приюта огромного пса Патрика и тот с радостью согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU