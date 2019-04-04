2019-04-04T15:15:36+03:00
Общество

Минтай из Мурманской области не вызвал нареканий у специалистов Роскачества

Наши производители схитрили, завысив массу продукта
Иван ПЕТРОВ
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Минтай из Мурманской области оказался на 9-м месте рейтинга Роскачества. [снимок носит иллюстративный характер]Минтай из Мурманской области оказался на 9-м месте рейтинга Роскачества. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Олег ЗОЛОТО
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У каждого морского деликатеса своя фишка. Вкусовых нюансов просто масса и все они очень тонкие. Килька в томате, например, считается «дешевкой», но если ее правильно приготовить она обставит даже креветки, или даст фору камчатскому крабу.

Тоже самое касается минтая. Многие считают, что это бросовая рыба - разве что кошке на корм пустить. Но вот сотрудники организации «Роскачество» полагают иначе. Недавно эксперты в буквальном смысле взялись за минтай, чтобы развеять мифы по поводу этой благородной рыбки. Они проверили множество образцов со всех уголков России (из Мурманской области в том числе), а также из-за рубежа.

- В Роскачестве провели исследование филе минтая и ответили на важные вопросы: безопасна ли рыба, не накачивали ли филе полифосфатами для увеличения массы, не превышает ли допустимую норму глазурь, - сообщается в пресс-службе организации.

Результаты проверки обнадежили. Никаких вредных веществ в рыбе не обнаружено. В большинстве случае она оказалась сочной и свежей. Образцы из Мурманской области тоже не вызвали нареканий. Правда, в лидеры рейтинга не выбились.

Минтай из Заполярья занял лишь 9 место. Репутацию ему подпортили неверно указанные на упаковке сведения о массе продукта и недостаточно аппетитный внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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